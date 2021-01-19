Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская 19 января в Instagram призналась, что часто задумывается о том, какими качествами должен обладать ее будущий мужчина.
"Я не верю в идеальных людей. И сама такой не являюсь. Конечно, мне бы хотелось видеть рядом с собой, прежде всего, мужчину. Ответственного, внимательного, доброго, честного, верного, с чувством юмора, заботливого, надежного и, конечно, очень важно, чтобы он любил детей. Могу долго перечислять много хороших качеств, но когда встречается "свой" человек, то наши критерии уходят на второй план", – написала она.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. В настоящее время является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Боржемская была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.
В 2018 году ведущая рассталась со своим мужем – боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.
12 января 2021 года Боржемская призналась, что позволила себе сходить на свидание, но осталась разочарованной.