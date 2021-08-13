"Ой, как он смотрит на вас", "Прекрасная пара". Боржемская позировала в объятиях Дикусара

Боржемская: Вы даже не представляете, как быстро мы можем изменить свою жизнь, если захотим Фото: uzelkova.marina / Instagram

Боржемская позирует в объятиях Дикусара, принимая танцевальные позы. На одном из снимков Дикусар обнимает Боржемскую за бедро.

"Хочу посвятить сегодняшний пост всем девочкам. Вы самые лучшие, самые красивые и смелые. Любите себя, каждую свою изюминку и, как вам кажется, недостаток. Вы даже не представляете, как быстро мы можем изменить свое тело, свою жизнь и свои мысли, если захотим. Поскольку мы – девочки. И можем в этой жизни все", – написала она.

"Прекрасная пара", – оценили снимки подписчики Боржемской.

"Ой, как он смотрит на вас", – прокомментировали фолловеры.

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