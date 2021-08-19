Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов

По мнению Боржемской, самыми несочетаемыми продуктами являются картофель и мясо, ананас и йогурт, а также вино и десерты.

"Казалось бы, картофель – овощ, а значит, он должен сочетаться с животным белком. В действительности это совсем не так. Мясо плохо сочетается с крахмалистыми. Вызывает брожение, что приводит к вздутию живота и дискомфорту", – объяснила она.

Что касается ананаса и йогурта, то, по словам тренера, из-за того, что в ананасе содержится бромелайн, его сочетание с молочными продуктами может вызвать интоксикацию.

При этом вино Боржемская рекомендует сочетать с рыбой, а не с десертами, фруктами или сыром.

"Вино стимулирует выработку инсулина и способствует ускорению усвояемости сахаров, что приводит к увеличению жировых отложений. Если хочется выпить вина, то лучше заказать к нему овощи и рыбу", – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)