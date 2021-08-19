Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов

По мнению Боржемской, самыми несочетаемыми продуктами являются картофель и мясо, ананас и йогурт, а также вино и десерты.
"Казалось бы, картофель – овощ, а значит, он должен сочетаться с животным белком. В действительности это совсем не так. Мясо плохо сочетается с крахмалистыми. Вызывает брожение, что приводит к вздутию живота и дискомфорту", – объяснила она.
Что касается ананаса и йогурта, то, по словам тренера, из-за того, что в ананасе содержится бромелайн, его сочетание с молочными продуктами может вызвать интоксикацию.
При этом вино Боржемская рекомендует сочетать с рыбой, а не с десертами, фруктами или сыром.
"Вино стимулирует выработку инсулина и способствует ускорению усвояемости сахаров, что приводит к увеличению жировых отложений. Если хочется выпить вина, то лучше заказать к нему овощи и рыбу", – резюмировала она.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. Она является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем – боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.
В январе 2021 года Боржемская призналась, что позволила себе сходить на свидание, но осталась разочарованной.