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16 ноября, 2021
 
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"Какие все красивые и счастливые". Экс-жена Узелкова умилила сеть новым фото с детьми

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Марина Боржемская с сыном Робертом и дочерью Оливией
Марина Боржемская с сыном Робертом и дочерью Оливией
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Экс-супруга украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская 16 ноября поделилась в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с детьми – сыном Робертом и дочерью Оливией.

"Каждый новый день дарит столько возможностей. Давайте их не упускать и ценить", – подписала она публикацию.

В комментариях многие подписчики не только оценили совет Боржемской, но и умилились ее фото с детьми.

"Очаровательная семейка!" – написала datosik.

"Какие все красивые и счастливые!" – прокомментировала фото valeria_vel86.

"Какие вы классные", – отметила mila.5110.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. В настоящее время является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

12 января 2021 года Боржемская призналась, что позволила себе сходить на свидание, но осталась разочарованной.

Теги: дети, Марина Боржемская, фитнес
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