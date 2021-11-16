"Какие все красивые и счастливые". Экс-жена Узелкова умилила сеть новым фото с детьми

"Каждый новый день дарит столько возможностей. Давайте их не упускать и ценить", – подписала она публикацию.

В комментариях многие подписчики не только оценили совет Боржемской, но и умилились ее фото с детьми.

"Очаровательная семейка!" – написала datosik.

"Какие все красивые и счастливые!" – прокомментировала фото valeria_vel86.

"Какие вы классные", – отметила mila.5110.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)