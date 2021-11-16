"Какие все красивые и счастливые". Экс-жена Узелкова умилила сеть новым фото с детьми

"Каждый новый день дарит столько возможностей. Давайте их не упускать и ценить", – подписала она публикацию.
В комментариях многие подписчики не только оценили совет Боржемской, но и умилились ее фото с детьми.
"Очаровательная семейка!" – написала datosik.
"Какие все красивые и счастливые!" – прокомментировала фото valeria_vel86.
"Какие вы классные", – отметила mila.5110.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. В настоящее время является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.
12 января 2021 года Боржемская призналась, что позволила себе сходить на свидание, но осталась разочарованной.