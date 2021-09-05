Бульвар Шоубиз
 
05 сентября, 2021
 
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"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе

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Боржемская: Важно не просто создать временный дефицит калорий, а поменять свои пищевые привычки
Боржемская: Важно не просто создать временный дефицит калорий, а поменять свои пищевые привычки
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская 4 сентября в Instagram рассказала правила питания для плоского живота.

"Жир на животе, особенно в нижней области, является проблемной зоной для многих женщин. Увы, даже усиленные тренировки на пресс и кардио не всегда помогают избавиться от объема в этой области. Причиной этого часто становится переедание: лишние калории организм запасает на случай мороза и голодовки. Так как локально похудеть невозможно, накопленная жировая клетчатка держится до последнего, именно поэтому даже у стройных девушек остается животик", – отметила она.

По словам Боржемской, на накопление жира в области живота влияют: отсутствие регулярных физических упражнений, недостаток сна, стресс и вредная еда. Чтобы избавиться от жира на талии, специалист посоветовала навсегда отказаться от фастфуда, замороженных полуфабрикатов, сахара и трансжиров.

"Важно не просто создать временный дефицит калорий, а поменять свои пищевые привычки. Лимонады и фруктовые соки лучше заменить на чистую воду и травяной чай, шоколад – на несладкие яблоки, а сложные латте и рафы – на черный кофе без сахара", – подчеркнула Боржемская.

Она добавила, что увеличение количества свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в рационе повлияет на то, что чувство насыщения будет приходить быстрее.

"Добавьте белок и займитесь спортом. Мышцы сжигают жир даже в состоянии покоя, поэтому высококачественные растительные белки и регулярные тренировки помогут быстрее получить подтянутое здоровое тело. Ешьте медленно. Относитесь к приемам пищи с большим уважением: сервируйте стол, выбирайте свежие продукты, уделяйте достаточно времени", – поделилась эксперт.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. Она является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем – боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

В январе 2021 года Боржемская призналась, что позволила себе сходить на свидание, но осталась разочарованной.

Теги: дефицит, продукты, женщины, сахар, фрукты, Марина Боржемская, тренировка, фитнес, еда, живот
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