  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок

"Это что-то животное, какое-то доминирование над женщиной, – заявил певец. – Можно же просто ударить?"
"Как будто бы этого уже недостаточно. Я просто пару раз доставал сюрприз. Знаешь, у меня еще просто необрезанный, на конце члена такой как бы кармашек образовывается. И этот кармашек – он как черпачок может накопить. То есть не просто коснуться, а именно как будто ложечкой вот так", – поддержал разговор Дурнев.
"Именно поэтому нужно обрезание делать. Вся же грязь остается на крайний плоти, все венерические заболевания... И даже если ты помылся, не факт, что там ничего не осталось", – отметил Dantes.
Комментарий Дурнева и Гудкова об анальном сексе прозвучал на 26-й минуте ролика.
Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").
Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор".
После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшен. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV".
Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 660 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты шоумена, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева".