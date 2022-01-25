  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок

"Это что-то животное, какое-то доминирование над женщиной, – заявил певец. – Можно же просто ударить?"

"Как будто бы этого уже недостаточно. Я просто пару раз доставал сюрприз. Знаешь, у меня еще просто необрезанный, на конце члена такой как бы кармашек образовывается. И этот кармашек – он как черпачок может накопить. То есть не просто коснуться, а именно как будто ложечкой вот так", – поддержал разговор Дурнев.

"Именно поэтому нужно обрезание делать. Вся же грязь остается на крайний плоти, все венерические заболевания... И даже если ты помылся, не факт, что там ничего не осталось", – отметил Dantes.

Комментарий Дурнева и Гудкова об анальном сексе прозвучал на 26-й минуте ролика.

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Видео: Aleksey Durnev / YouTube