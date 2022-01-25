Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2022
 
Новости

Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
На канал Дурнева в YouTube подписано 660 тыс.
На канал Дурнева в YouTube подписано 660 тыс.
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский блогер Алексей Дурнев в новом выпуске YouTube-шоу "Пожежа", который 24 января вышел на его канале, обсудил со своим соведущим, украинским певцом Dantes (Владимиром Гудковым) свое отношение к анальному сексу.

"Это что-то животное, какое-то доминирование над женщиной, – заявил певец. – Можно же просто ударить?"

"Как будто бы этого уже недостаточно. Я просто пару раз доставал сюрприз. Знаешь, у меня еще просто необрезанный, на конце члена такой как бы кармашек образовывается. И этот кармашек – он как черпачок может накопить. То есть не просто коснуться, а именно как будто ложечкой вот так", – поддержал разговор Дурнев.

"Именно поэтому нужно обрезание делать. Вся же грязь остается на крайний плоти, все венерические заболевания... И даже если ты помылся, не факт, что там ничего не осталось", – отметил Dantes.

Комментарий Дурнева и Гудкова об анальном сексе прозвучал на 26-й минуте ролика.

ВИДЕО
Видео: Aleksey Durnev / YouTube
Контекст:

Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").

Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор".

После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшен. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV".

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 660 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты шоумена, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева".

Теги: YouTube, секс, Алексей Дурнев, блогер, Dantes, ведущий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
  Ефросинина о съемках в рекламе белья: Контракт у меня выгодный. Если бы там не было денег, я бы не снималась
  Ефросинина о съемках в рекламе белья: Контракт у меня выгодный. Если бы там не было денег, я бы не снималась
"Здоровенные пушки". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике
"Здоровенные пушки". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике
"Красивая, а таланта нет. Все благодаря Косте", "Тоже хочется запустить пальчики". Брежнева крупным планом показала грудь в декольте
"Красивая, а таланта нет. Все благодаря Косте", "Тоже хочется запустить пальчики". Брежнева крупным планом показала грудь в декольте
"Вульгарно смотрится", "Огонь! Я даже не сразу узнала Ксюшу". Мишина снялась в мини-платье
"Вульгарно смотрится", "Огонь! Я даже не сразу узнала Ксюшу". Мишина снялась в мини-платье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS