"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой

Авторы передачи в подводке к комментарию Дурнева заявили, что ему приписывают роман с певицей.

"Спросили у Алексея о Даше Астафьевой, с которой ему приписывают роман", – говорится в сюжете.

"Даша очень красивая девушка. Я люблю, когда у девушки большая грудь. У Даши – большая грудь", – заявил на камеру Дурнев. Другой информации о возможном романе с певицей он не сообщил.