"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"

Маша Ефросинина к четвертому дню детского больничного обсудила с сыном Александром все темы Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Значит, к четвертому дню детского больничного обговорены все темы! Осталось обсуждать лишь бытие. И в нем, по версии Александра, я – сосиска!" – подписала публикацию 42-летняя телеведущая.

"Ты – сосиска. Ты такая круглая, как сосиска", – сообщил ее сын в кадре.

"Но не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" – написала Ефросинина под второй частью видео, где эти слова произнес вслух Александр.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram