"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"

"Значит, к четвертому дню детского больничного обговорены все темы! Осталось обсуждать лишь бытие. И в нем, по версии Александра, я – сосиска!" – подписала публикацию 42-летняя телеведущая.
"Ты – сосиска. Ты такая круглая, как сосиска", – сообщил ее сын в кадре.
"Но не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" – написала Ефросинина под второй частью видео, где эти слова произнес вслух Александр.
Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).
Как телеведущая она дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас Ефросинина снимает для своего канала на YouTube программы "Экзамен" и "Взрослые девочки" (это шоу она ведет вместе с певицей Олей Поляковой).
Ефросинина с 2003 года замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. В 2013 году они приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В браке у них родилась дочь Нана (2004) и сын Александр (2014).