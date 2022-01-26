  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности

"Как ты потеряла девственность?" – спросил у Ефросининой автор проекта, маркетолог Андрей Федорив.

"Он был конченым мудаком. Я не хочу его даже вспоминать. Бог ему судья", – заявила она.

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Контекст:

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".

Ефросинина замужем. Ее муж – украинский бизнесмен Тимур Хромаев. Пара воспитывает двух детей: дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).