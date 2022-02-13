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Скандал на украинском отборе на "Евровидение". Ставшие вторыми музыканты требуют подтверждения оценок

Музыканты получили на один балл меньше, чем победитель нацотбора
Музыканты получили на один балл меньше, чем победитель нацотбора
Фото: kalush.official / Instagram

Группа Kalush Orchestra, которая 12 февраля в финале украинского национального отбора на конкурс "Евровидение 2022" заняла второе место, требует доказать, что итоговые результаты не фальсифицированы. Об этом в Instagram сообщил оргкомитет нацотбора.

"Группа Kalush обвиняет Общественного вещателя в фальсификации баллов от жюри и зрителей", – говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовали организаторы нацотбора, музыканты требуют показать им листок с оценками, с которого зачитывались результаты финальной части отбора. Им отказали.

"Мне кажется, здесь есть фальсификация", – говорит один из музыкантов.

Он отметил, что этот вопрос может быть решен "в судебном порядке".

В финале национального отбора во время озвучивания результатов голосования телезрителей возникла путаница с цифрами со стороны ведущих. В частности, были ошибочно названы баллы Cloudless и Our Atlantic.

В результате победу одержала Алина Паш с композицией "Тіні забутих предків", она набрала 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

У Kalush Orchestra – 14 итоговых баллов, максимум им дали телезрители и шесть жюри.

Всего в финале нацотбора принимали участие восемь музыкальных композиций.

Контекст:

"Евровидение 2022" состоится с 10-го по 14 мая в Турине (Италия).

Теги: Евровидение, музыка, конкурс, скандал, голосование, музыкант, Алина Паш, нацотбор, жюри, финал, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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