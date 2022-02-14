ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Общественное попросило ГПСУ проверить информацию о том, что Алина Паш подделала документы о пересечении границы с Крымом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общественное не будет подписывать соглашение об участии в "Евровидени" с Алиной Паш до завершения проверки
Общественное не будет подписывать соглашение об участии в "Евровидени" с Алиной Паш до завершения проверки
Фото: Alina Pash / Facebook

Общественный вещатель 14 февраля после заявления активиста Сергея Стерненко о том, что победительница нацотбора на "Евровидение 2022" певица Алина Паш подделала документы о легальном пересечении границы окупированного Россией Крыма в 2015 году, обратился в Госпогранслужбу с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Заявление опубликовано на сайте Общественного.

"Общественное не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов", – подчеркнули в сообщении.

Вещатель сообщил, что обращался в ГПСУ и получил отказ в предоставлении информации о пересечении границы с Крымом Алиной Паш, "поскольку эти данные являются конфиденциальными".

"Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия в нацотборе", – отметили в заявлении.

Стерненко сегодня сообщил, что у него есть основания утверждать, что справка, обнародованная командой Алины Паш, поддельная.

"Из собственных источников в Госпогранслужбе Украины и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015-го, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", – заявил активист.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуостроваДля иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. 

Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляется пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, Крым, Украина, Госпогранслужба, ГПСУ, общественное телевидение, Сергей Стерненко, Алина Паш, нацотбор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
"Что за раскоряка?", "Волочковская рогатка". 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами
"Что за раскоряка?", "Волочковская рогатка". 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами
Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта
Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта
Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили
Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса
"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом
"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (116303)
2
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (95940)
3
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (90259)
4
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото (38091)
5
"Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу (22024)
6
"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина (20191)
7
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (19759)
8
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей (17687) Актуально
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS