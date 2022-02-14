Общественное попросило ГПСУ проверить информацию о том, что Алина Паш подделала документы о пересечении границы с Крымом

Общественное не будет подписывать соглашение об участии в "Евровидени" с Алиной Паш до завершения проверки Фото: Alina Pash / Facebook

Заявление опубликовано на сайте Общественного.

"Общественное не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов", – подчеркнули в сообщении.

Вещатель сообщил, что обращался в ГПСУ и получил отказ в предоставлении информации о пересечении границы с Крымом Алиной Паш, "поскольку эти данные являются конфиденциальными".

"Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия в нацотборе", – отметили в заявлении.

Стерненко сегодня сообщил, что у него есть основания утверждать, что справка, обнародованная командой Алины Паш, поддельная.

"Из собственных источников в Госпогранслужбе Украины и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015-го, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", – заявил активист.