Бульвар Шоубиз
 
14 февраля, 2022
 
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Букмекеры озвучили шансы представительницы Украины Алины Паш на победу в "Евровидении 2022"

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Алина Паш 12 февраля победила в украинском нацотборе на "Евровидение 2022"
Алина Паш 12 февраля победила в украинском нацотборе на "Евровидение 2022"
Фото: alinapash / Instagram

Британская букмекерская контора Smarkets 12 февраля после победы украинской певицы Алины Паш с песней "Тіні забутих предків" в нацотборе на "Евровидение 2022" опубликовала новый прогноз относительно победителя этого конкурса, который состоится в мае в Италии.

Согласно графику, Паш может занять на конкурсе второе место. Победителями "Евровидения 2022", по прогнозам букмекеров, могут стать представители Италии – дуэт артистов Mahmood і Blanco с песней Brividi.

ВИДЕО
Видео: Pizza Music / YouTube

Третье место букмекеры прогнозируют представителям Польши, четвертое место на момент публикации занимает Швеция, а пятерку лидеров замыкает Австралия.

Скриншот: smarkets.com
Скриншот: smarkets.com

Контекст:

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. 

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Теги: Евровидение, конкурс, прогноз, певица, Алина Паш, нацотбор, букмекеры, финал, Евровидение 2022
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