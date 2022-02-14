  Букмекеры озвучили шансы представительницы Украины Алины Паш на победу в "Евровидении 2022"

Согласно графику, Паш может занять на конкурсе второе место. Победителями "Евровидения 2022", по прогнозам букмекеров, могут стать представители Италии – дуэт артистов Mahmood і Blanco с песней Brividi.

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Третье место букмекеры прогнозируют представителям Польши, четвертое место на момент публикации занимает Швеция, а пятерку лидеров замыкает Австралия.

Контекст:

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.