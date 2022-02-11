Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни

"В этом году среди членов жюри нацотбора будет Тина Кароль, вместе с которой вы летом презентовали трек "Дотики". Разговаривали ли вы с Тиной о национальном отборе?" – спросили у певицы журналисты.
"Я не разговаривала с Тиной о национальном отборе. Когда состоялась премьера песни, Тина поддержала меня в [Instagram] Stories фразой "поддержу каждого". Даже для команды мое решение участвовать в нацотборе было сюрпризом. Отправила песню почти в последний день приема заявок. Что касается сотрудничества с Тиной Кароль – это был ее альбом коллабораций, это произошло легко и неожиданно", – ответила Паш.
Алина Паш участвует в нацотборе с песней Shadows of Forgotten Ancestors ("Тіні забутих предків"). Британские букмекеры 9 февраля сообщили, что Паш является вероятной победительницей нацотбора.
Финал украинского нацотбора состоится в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
В финале, кроме Паш, примут участие четыре артиста и три коллектива: Wellboy, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Our Atlantict, Cloudless, Kalush Orchestra. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь. Кроме Тины Кароль, оценивать выступления финалистов будут победительница "Евровидения 2016" Джамала и член правления Общественного Ярослав Лодыгин.
После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.
Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.