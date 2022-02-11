Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни

Паш: Я не разговаривала с Тиной о национальном отборе Фото: alinapash / Instagram

"В этом году среди членов жюри нацотбора будет Тина Кароль, вместе с которой вы летом презентовали трек "Дотики". Разговаривали ли вы с Тиной о национальном отборе?" – спросили у певицы журналисты.

"Я не разговаривала с Тиной о национальном отборе. Когда состоялась премьера песни, Тина поддержала меня в [Instagram] Stories фразой "поддержу каждого". Даже для команды мое решение участвовать в нацотборе было сюрпризом. Отправила песню почти в последний день приема заявок. Что касается сотрудничества с Тиной Кароль – это был ее альбом коллабораций, это произошло легко и неожиданно", – ответила Паш.