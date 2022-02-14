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Стерненко заявил, что Алина Паш подделала документы о легальном пересечении границы с Крымом

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Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022"
Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022"
Фото: Alina Pash / Facebook

Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" украинская певица Алина Паш, которая посещала в Крым в 2015 году, подделала документы о легальном пересечении границы окупированного РФ полуострова. Об этом активист Сергей Стерненко написал в Facebook.

"У меня очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что справка, обнародованная командой Алины Паш, является поддельной. Из собственных источников в Госпогранслужбе Украины и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015-го, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", – отмечено в посте.

По данным Стерненко, Паш 11 августа рейсом Киев – Москва покинула территорию Украины. Вернулась в страну она авиарейсом Домодедово – Киев 14 августа. В Крыму певица была 12 августа.

"Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины. Накануне, с 16-го по 21 апреля, она также летала в Грузию, а затем – в Венгрию, заехав туда 16 февраля через пункт пропуска "Чоп" и вернувшись 28 февраля через ПП "Лужанка". За указанные периоды она публиковала у себя в Instagram фото из Грузии и Венгрии", – подчеркнул активист.

Он добавил, что эти факты может проверить Госпогранслужба Украины.

"И она обязана выступить с заявлением о фальсификации справки. Более того, подделка документов является уголовным правонарушением, и если наши правоохранители самостоятельно не откроют сейчас уголовное производство, я буду обращаться к ним с соответствующим заявлением", – отметил Стерненко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3211280885814905

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуостроваДля иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. 

Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляется пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, Крым, Украина, Госпогранслужба, ГПСУ, документы, Сергей Стерненко, КПВВ, Алина Паш
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