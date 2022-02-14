Стерненко заявил, что Алина Паш подделала документы о легальном пересечении границы с Крымом

"У меня очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что справка, обнародованная командой Алины Паш, является поддельной. Из собственных источников в Госпогранслужбе Украины и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015-го, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", – отмечено в посте.

По данным Стерненко, Паш 11 августа рейсом Киев – Москва покинула территорию Украины. Вернулась в страну она авиарейсом Домодедово – Киев 14 августа. В Крыму певица была 12 августа.

"Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины. Накануне, с 16-го по 21 апреля, она также летала в Грузию, а затем – в Венгрию, заехав туда 16 февраля через пункт пропуска "Чоп" и вернувшись 28 февраля через ПП "Лужанка". За указанные периоды она публиковала у себя в Instagram фото из Грузии и Венгрии", – подчеркнул активист.

Он добавил, что эти факты может проверить Госпогранслужба Украины.

"И она обязана выступить с заявлением о фальсификации справки. Более того, подделка документов является уголовным правонарушением, и если наши правоохранители самостоятельно не откроют сейчас уголовное производство, я буду обращаться к ним с соответствующим заявлением", – отметил Стерненко.