"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов

Такое решение организатор нацотбора принял после того, как украинский активист Сергей Стерненко обратился в Государственную пограничную службу Украины с требованием проверить документы певицы о ее легальном пересечении границы оккупированного РФ Крыма – он заявил, что Паш предоставила организаторам фальшивые справки.

"В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении границы с Крымом командой Alina Pash, Общественное обращается к ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Общественное не будет подписывать договор об участии Паш в "Евровидении 2022" до завершения проверки и выяснения фактов.

Представители Паш пока не отреагировали на ситуацию.