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14 февраля, 2022
 
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"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Паш 12 февраля победила в украинском нацотборе на "Евровидение 2022"
Паш 12 февраля победила в украинском нацотборе на "Евровидение 2022"
Фото: alinapash / Instagram

Общественное не будет подписывать договор с победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2022", украинской певицей Алиной Паш. Об этом 14 февраля сообщается на сайте Общественного.

Такое решение организатор нацотбора принял после того, как украинский активист Сергей Стерненко обратился в Государственную пограничную службу Украины с требованием проверить документы певицы о ее легальном пересечении границы оккупированного РФ Крыма – он заявил, что Паш предоставила организаторам фальшивые справки.

"В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении границы с Крымом командой Alina Pash, Общественное обращается к ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Общественное не будет подписывать договор об участии Паш в "Евровидении 2022" до завершения проверки и выяснения фактов.

Представители Паш пока не отреагировали на ситуацию.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3211280885814905

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуостроваДля иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. 

Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляется пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

В 2019 году программе "Світське життя" на "1+1". Отвечая на вопросы ведущей, Паш заявила, что в 2015 году выступала с концертом на частном мероприятии в оккупированном РФ Крыму.

"В 2015 году ты была в Крыму и залетала туда через Москву, что противоречит закону Украины?" – спросила ведущая.

"Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти", – ответила Паш. 

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, Крым, граница, скандал, Сергей Стерненко, певица, Алина Паш, Евровидение 2022
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