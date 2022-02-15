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15 февраля, 2022
 
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"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым

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Паш 12 февраля стала победительницей нацотбора на "Евровидение 2022"
Паш 12 февраля стала победительницей нацотбора на "Евровидение 2022"
Фото: alinapash / Instagram

Менеджер украинской певицы Алины Паш, которая 12 февраля победила в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", прокомментировала Общественному заявление пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко о том, что ведомство не выдавало артистке документов о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. Об этом 15 февраля сообщается в Telegram-канале Общественного.

Представительница певицы в комментарии организаторам нацотбора заявила, что они с командой разбираются, как именно был получен этот документ.

"Справку о въезде певицы в Крым Общественному предоставил член команды, а не певица лично. Сейчас, по словам менеджера, в команде разбираются, как этот документ получили, и ждут ответа на запрос от ГПСУ", – говорится в сообщении Общественного.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Победительницей конкурса стала украинская певица Алина Паш с композицией "Тіні забутих предків", набравшая 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении админграницы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала админграницу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора заявили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор. Паш сказала, что запрос на получение документа делал представитель ее команды. Также она подала аналогичный запрос лично.

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певицы справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. "Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на "Евровидение". Сообщаем, что нам неизвестно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ", – сказал Демченко.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, Крым, граница, Госпогранслужба, ГПСУ, скандал, документы, певица, Алина Паш, Андрей Демченко, Евровидение 2022
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