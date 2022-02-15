Нацотбор на "Евровидение 2022". В ГПСУ сообщили, что не выдавали Паш справку о пересечении админграницы с Крымом

"Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на "Евровидение". Сообщаем, что нам неизвестно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ", – сказал Демченко.

Он добавил, что Госпогранслужба также получила обращение самой Паш о пересечении ею админграницы. Ведомство, по словам Демченко, работает над ответом.