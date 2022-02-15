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Нацотбор на "Евровидение 2022". В ГПСУ сообщили, что не выдавали Паш справку о пересечении админграницы с Крымом

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Паш победила в национальном отборе на конкурс "Евровидение 2022"
Паш победила в национальном отборе на конкурс "Евровидение 2022"
Фото: Alina Pash / Instagram

Пограничники не выдавали победительнице национального отбора на "Евровидение 2022" певице Алине Паш справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал 15 февраля в комментарии "Украинской правде".

"Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на "Евровидение". Сообщаем, что нам неизвестно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ", – сказал Демченко.

Он добавил, что Госпогранслужба также получила обращение самой Паш о пересечении ею админграницы. Ведомство, по словам Демченко, работает над ответом.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Победительницей конкурса стала украинская певица Алина Паш с композицией "Тіні забутих предків", набравшая 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора заявили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор. Паш сказала, что запрос на получение документа делал представитель ее команды. Также она подала аналогичный запрос лично.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Евровидение, Крым, Госпогранслужба, ГПСУ, Чаплинка, Сергей Стерненко, КПВВ, Алина Паш, Андрей Демченко
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