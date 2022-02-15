День единения в "дату вторжения", Киев без дипломатов США, скандал с Пристайко. Главное за день

Обращение Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня "сильно как никогда" и готово ответить на все возможные агрессивные действия.

Президент также назначил Днем единения так называемую дату вторжения, которой ЦРУ считает 16 февраля. "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.

Эвакуация дипломатов

Государственный департамент США объявил об эвакуации из Киева своего посольства, часть дипломатов переберется во Львов, остальные покинут страну из-за вероятного вторжения в Украину войск РФ. Американские СМИ пишут, что российские военные уже начали выдвигаться на позиции для атаки.

В то же время работать в Украине остаются сотрудники стран Европейского союза и Организации Объединенных Наций.

Пристайко, НАТО, Украина

Посол Украины в Великобритании дал интервью BBC Radio 5 Live, в ходе которого заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации.

BBC подала заявление Пристайко в формулировке: "Посол Украины заявил, что его страна может согласиться не присоединяться к НАТО, если это предотвратит войну с Россией". Это сообщение было опубликовано мировыми СМИ и вызвало бурную реакцию у украинской общественности.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".

В Офисе президента Украины напомнили, что страна хочет видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства, потому что "ситуация слишком накалена" и "мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить".

Позже сам Пристайко объяснил, что имел в виду. "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и так далее. Что касается НАТО, сегодня мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", – сказал он.

Выезд украинцев из Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на сегодня 23 народных депутата Украины находились за границей. Об этом после совещания с главами фракций Верховной Рады проинформировал. "Украинская правда" писала, что Новинский 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия).

Зеленский дважды за день призвал уехавших вернуться на родину в течение ближайших суток.

Это уже сделал внефракционный нардеп Вадим Новинский.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о возможном введении запрета на выезд из Украины в период чрезвычайного положения для высокопоставленных лиц.

Коронавирусная инфекция

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объявил о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 после четырех недель стремительного роста количества новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 4,5 млн случаев болезни, 102,9 тыс. пациентов умерли.

Выборы президента Туркменистана

Сердар Бердымухамедов, сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, выдвинут кандидатом на выборы главы государства. Решение единогласно принято на внеочередном съезде правящей в стране Демократической партии.

Нацотбор на "Евровидение"

Выигравшая национальный украинский отбор на "Евровидение 2022" исполнительница Алина Паш предоставила поддельную справку о том, что она не нарушала порядок пересечения админграницы с оккупированным Россией Крымом, заявил активист Сергей Стерненко.

В связи с этим Общественный вещатель обратился в Госпогранслужбу Украины с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.