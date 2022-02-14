В Минздраве Украины заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19

"За прошлую неделю зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, это на 7600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. В больницы за неделю госпитализировано 24 575 больных. Это на тысячу меньше, чем на прошлой неделе", – рассказал он.
Ляшко подчеркнул, что признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдают на неделю раньше, чем показывали прогнозы.
"С начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев COVID-19 в девяти регионах. Самые заметные показатели – в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях", – уточнил министр.
По его словам, в Киеве за неделю количество новых случаев болезни выросло на 51%. Лидером прироста по числу заболевших стала Запорожская область.
10 февраля Ляшко говорил, что Украина вышла на пик заболеваемости COVID-19.
"Приятная новость, что во время этой волны растет количество случаев, но не растет число госпитализаций, поэтому стационарная медицинская помощь проходит эту волну без сверхнагрузок", – подчеркнул он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.
Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 4,5 млн случаев болезни, 102,9 тыс. пациентов умерло.