В Минздраве Украины заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19

За прошлую неделю 24,5 тыс. украинцев госпитализировали с коронавирусной болезнью Фото: depositphotos.com

"За прошлую неделю зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, это на 7600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. В больницы за неделю госпитализировано 24 575 больных. Это на тысячу меньше, чем на прошлой неделе", – рассказал он.

Ляшко подчеркнул, что признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдают на неделю раньше, чем показывали прогнозы.

"С начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев COVID-19 в девяти регионах. Самые заметные показатели – в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях", – уточнил министр.

По его словам, в Киеве за неделю количество новых случаев болезни выросло на 51%. Лидером прироста по числу заболевших стала Запорожская область.

10 февраля Ляшко говорил, что Украина вышла на пик заболеваемости COVID-19.

"Приятная новость, что во время этой волны растет количество случаев, но не растет число госпитализаций, поэтому стационарная медицинская помощь проходит эту волну без сверхнагрузок", – подчеркнул он.