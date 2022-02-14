В Украине впервые за три недели заболели COVID-19 меньше 20 тыс. человек за сутки

За все время пандемии в Украине зафиксировано 4,5 млн случаев болезни Фото: EPA

Среди заболевших 1447 детей и 252 медработника.

Выздоровело 9338 человек, было госпитализировано – 2270, умерли из-за болезни – 142.

Днем ранее, 12 февраля, выявили 24,5 тыс. новых случаев заболевания, 11 февраля – 38,2 тыс. новых случаев, 9-го и 10 февраля заболевших было более 40 тыс. за сутки. Меньше 20 тыс. заболевших за сутки в Украине в прошлый раз было 24 января.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 4 542 693 случая болезни; 3 788 395 – выздоровления; 102 950 летальных исходов.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в воскресенье в Киеве (2293), Одесской (1519), Днепропетровской (1171) и Харьковской (1107) областях.