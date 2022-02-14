В Украине впервые за три недели заболели COVID-19 меньше 20 тыс. человек за сутки

Среди заболевших 1447 детей и 252 медработника.
Выздоровело 9338 человек, было госпитализировано – 2270, умерли из-за болезни – 142.
Днем ранее, 12 февраля, выявили 24,5 тыс. новых случаев заболевания, 11 февраля – 38,2 тыс. новых случаев, 9-го и 10 февраля заболевших было более 40 тыс. за сутки. Меньше 20 тыс. заболевших за сутки в Украине в прошлый раз было 24 января.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 4 542 693 случая болезни; 3 788 395 – выздоровления; 102 950 летальных исходов.
По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в воскресенье в Киеве (2293), Одесской (1519), Днепропетровской (1171) и Харьковской (1107) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.
Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.