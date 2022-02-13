В Украине увеличилось число регионов, показатели которых соответствуют "желтому" уровню карантина

Сутками ранее "желтой" была только Полтавская область.

"Красные" области – Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая. Остальные регионы с Киевом включительно – "оранжевые".

В среднем по Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией (1269 на 100 тыс. населения) сейчас почти в 17 раз превышает допустимые показатели (75 на 100 тыс. населения).

Худшая ситуация с уровнем заболеваемости – в Хмельницкой области (2078 на 100 тыс. населения), лучшая – в Кировоградской области (527 на 100 тыс. населения).

Загруженность больничных коек с кислородом составляет в стране 40,2% при допустимом показателе в 65%. Наибольшая их загруженность – в Киевской области (52,9%).

Самый высокий уровень госпитализаций в медучреждения для больных COVID-19 зафиксирован в Хмельницкой области – 108,5 на 100 тыс. населения при максимально допустимых 60 на 100 тыс. населения.

Единственный показатель, который выше нормы во всех регионах Украины, – охват тестированием на COVID-19.