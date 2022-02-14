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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посольства стран ЕС продолжают работу в Киеве – глава представительства Евросоюза

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Все посольства стран членов ЕС поддерживают Украину в ситуации военного, экономического и психологического давления со стороны РФ
Все посольства стран – членов ЕС поддерживают Украину в ситуации военного, экономического и психологического давления со стороны РФ
Фото: Matti Maasikas / Twitter

Все посольства стран – членов Европейского союза, расположенные в Киеве, продолжают свою работу в столице Украины. Об этом 14 февраля после встречи послов с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщил в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Полная поддержка Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления России. Все посольства стран – членов ЕС продолжают действовать в Киеве", – написал он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Американские дипломаты, которые остаются в Украине, переезжают работать во Львов. Решение о переезде было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по данным источника "Украинской правды", происходил 13 февраля. 

14 февраля Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве назвал большой ошибкой переезд посольств западных стран из Киева во Львов или другие города на западе страны. 

Теги: Россия, Украина, МИД, посольство, МИД Украины, агрессия, эвакуация, вторжение, Дмитрий Кулеба, страна-агрессор, Евросоюз, Матти Маасикас
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