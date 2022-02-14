В Туркменистане правящая партия выдвинула кандидатом в президенты сына нынешнего главы государства

Решение о выдвижении Сердара Бердымухамедова было единогласно принято на внеочередном съезде правящей в стране Демократической партии.

"Выступавшие отметили выдающиеся руководительские и организаторские качества претендента на должность президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Как скромный и отзывчивый человек, хороший семьянин и сторонник здорового образа жизни он снискал уважение коллег", – пишет сайт его отца.

О других претендентах в кандидаты упоминаний нет.

Президентские выборы назначены в Туркменистане на 12 марта. Избирательная кампания началась 14 февраля – началось выдвижение кандидатов.