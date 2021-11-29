Турецкие СМИ опубликовали фото первой леди Туркменистана. Ранее она не появлялась на публичных мероприятиях

На фото запечатлены лидеры Турции и Туркменистана с супругами. Снимок был сделан во время торжественного обеда в честь Эрдогана. Он находился в Ашхабаде, где принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества, об этом написала пресс-служба президента Туркменистана.

Бердымухамедов не показывает свою супругу обществу, на мероприятиях он появляется без жены, в зарубежных поездках первая леди также не сопровождает президента, отметило "Радио Азатлык".

"На экранах телевидения и на первых полосах официальных газет и журналов обычно появляется один, его супругу туркменские издания никогда не показывают. На семейных фото, как правило, представлены его сын, дочери и внуки", – сообщили журналисты.

Они добавили, что о первой леди Туркменистана нет никакой информации – ни о ее возрасте, ни о том, чем она занимается.