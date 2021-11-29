Турецкие СМИ опубликовали фото первой леди Туркменистана. Ранее она не появлялась на публичных мероприятиях

На фото запечатлены лидеры Турции и Туркменистана с супругами. Снимок был сделан во время торжественного обеда в честь Эрдогана. Он находился в Ашхабаде, где принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества, об этом написала пресс-служба президента Туркменистана.
Бердымухамедов не показывает свою супругу обществу, на мероприятиях он появляется без жены, в зарубежных поездках первая леди также не сопровождает президента, отметило "Радио Азатлык".
"На экранах телевидения и на первых полосах официальных газет и журналов обычно появляется один, его супругу туркменские издания никогда не показывают. На семейных фото, как правило, представлены его сын, дочери и внуки", – сообщили журналисты.
Они добавили, что о первой леди Туркменистана нет никакой информации – ни о ее возрасте, ни о том, чем она занимается.
Бердымухамедов занимает должность президента Туркменистана с 2007 года. В 2016-м Меджлис страны принял новую конституцию, которая отменяет возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом и увеличивает срок полномочий главы государства до семи лет.