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Турецкие СМИ опубликовали фото первой леди Туркменистана. Ранее она не появлялась на публичных мероприятиях

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Лидеры Турции и Туркменистана сфотографировались с супругами
Лидеры Турции и Туркменистана сфотографировались с супругами
Фото: sondakika.com

Турецкие СМИ опубликовали фото супруги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулгерек. Оно было сделано во время визита в страну президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщил 27 ноября сайт SonDakika.

На фото запечатлены лидеры Турции и Туркменистана с супругами. Снимок был сделан во время торжественного обеда в честь Эрдогана. Он находился в Ашхабаде, где принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества, об этом написала пресс-служба президента Туркменистана.

Бердымухамедов не показывает свою супругу обществу, на мероприятиях он появляется без жены, в зарубежных поездках первая леди также не сопровождает президента, отметило "Радио Азатлык".

"На экранах телевидения и на первых полосах официальных газет и журналов обычно появляется один, его супругу туркменские издания никогда не показывают. На семейных фото, как правило, представлены его сын, дочери и внуки", – сообщили журналисты.

Они добавили, что о первой леди Туркменистана нет никакой информации – ни о ее возрасте, ни о том, чем она занимается.

Контекст:

Бердымухамедов занимает должность президента Туркменистана с 2007 года. В 2016-м Меджлис страны принял новую конституцию, которая отменяет возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом и увеличивает срок полномочий главы государства до семи лет.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, Ашхабад
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