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Президент Туркменистана считает, что вылечить COVID-19 можно корнем солодки

Глицирризиновая кислота, содержащаяся в корне солодки, препятствует развитию коронавирусной инфекции, эффект оказывает даже малая доза, заявил глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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Туркменская солодка отличается от других видов этого растения, уверен Бердымухамедов
Туркменская солодка отличается от других видов этого растения, уверен Бердымухамедов 
Фото: depositphotos.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с коронавирусом. Такую идею он высказал на заседании правительства, сообщило государственное информационное агентство Туркменистана 25 декабря.

Бердымухамедов говорил о глобальной борьбе с пандемией коронавируса и напомнил о "богатстве туркменской земли природными ресурсами".

"Особого внимания заслуживает растительный мир нашей страны, который отличается изобилием и разнообразием трав, способствующих развитию животноводства. На протяжении тысячелетий люди использовали их не только в пищу, но также применяли травы, ягоды и фрукты в качестве лекарственных средств", – напомнил туркменский лидер.

Продолжая эту тему, Бердымухамедов рассказал о производстве лекарств из солодки, которая в Туркменистане, по его словам, имеет четыре разновидности. В одном из томов книги "Лекарственные растения Туркменистана" писали о свойствах, биологических особенностях и химическом составе солодкового корня, который эффективно применяли при кашле и заболеваниях верхних дыхательных путей, констатировал президент.

Активное вещество солодки – глицирризиновая кислота – препятствует развитию нового коронавируса и эффект оказывает даже малая концентрация водного экстракта корня солодки, полагает Бердымухамедов.

"Данный факт говорит о необходимости подробного изучения противовирусного воздействия глицирризиновой кислоты. Так как в настоящее время ученые всех стран ищут эффективные средства от этой опасной инфекции, проводя многочисленные исследования, одним из таких мог бы стать солодковый корень", – заключил глава государства.

Туркменистан располагает достаточными запасами солодки для производства лекарственных средств. Туркменская солодка значительно отличается своими ценными качествами от других видов, поскольку климат в стране создает идеальные условия для накапливания растением многих полезных веществ, подчеркнул президент.

Глава государства поручил президенту туркменской академии наук глубоко изучить этот вопрос, а министру здравоохранения и медицинской промышленности – организовать работы по модернизации действующих фармацевтических предприятий страны и строительству новых.

Туркменистан остается практически единственным местом в мире, где, по официальному утверждению руководства страны, коронавирус не обнаружен. Несмотря на утверждения властей об отсутствии COVID-19, все больше жителей страны обращаются в медучреждения и центры диагностики, чтобы сделать тесты самостоятельно, пишет "Радио Азатлык" 24 декабря. 

По данным местного издания ORIENT, власти Туркменистана запретили проводить новогодние праздничные мероприятия в министерствах, ведомствах и во всех учреждениях и предприятиях, независимо от форм собственности "в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и мире". Запретили также проводить новогодние мероприятия для детей во всех организациях и в учреждениях образования.

По состоянию на 28 декабря, в мире коронавирусом заразилось 80,8 млн человек. Выздоровело от COVID-19 45,7 млн больных, а 1,76 умерло, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Теги: медицина, климат, эпидемия, лекарства, ученые, исследование, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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