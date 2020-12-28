Со швейцарского курорта сбежали 200 британцев, которых отправляли на изоляцию из-за COVID-19

В гостинице швейцарского курорта Вербье заметили пропажу туристов из Великобритании, которых обязали быть на самоизоляции, только когда они не притронулись к оставленной для них еде.

Со швейцарского горнолыжного курорта Вербье сбежала половина из 400 британских туристов, которых обязали побыть на самоизоляцию в связи с выявлением у них на родине опасного штамма коронавируса. Об этом 26 декабря сообщило местное издание Tages-Anzeiger.

Решение отправить британских туристов на самоизоляцию приняло 21 декабря федеральное правительство Швейцарии. В Вербье, где британцев иногда бывает до 20%, на самоизоляцию были отправлены 400 человек.

По словам спикера муниципалитета Вале Жан-Марка Сандоса, британцы "ушли незамеченными под покровом темноты" и тумана. Об этом стало известно лишь на следующий день, когда в гостинице, где они находились, никто не притронулся к оставленной еде, а также не выходил на связь.

Местные власти недоумевают, куда могли деться британцы, ведь авиарейсов между Швейцарией и Великобританией на то время не было. Чиновники предполагают, что сбежавшие направились во Францию.

Сандос отметил, что среди тех, кого отправили на самоизоляцию, оказались "ошибочно обвинены в нарушении карантина" – только из-за языка, который используют: все, кто говорит на английском, попадает в число потенциальных носителей опасного штамма коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала пандемии в Испании коронавирусом заразилось более 1,8 млн человек, из них более 49,8 тыс. скончались.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Из-за нового штамма коронавируса ряд стран закрыли транспортное сообщение с Великобританией.