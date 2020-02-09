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Президент Туркменистана назначил министром своего сына

Сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар возглавил новосозданное министерство промышленности и строительного производства.

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Своего сына Бердымухамедов (на фото) назначил министром 7 февраля
Своего сына Бердымухамедов (на фото) назначил министром 7 февраля
Фото: turkmenistan.gov.tm

7 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства назначил своего сына Сердара министром промышленности и строительного производства. Об этом проинформировал сайт "Туркменистан: Золотой век".

"В ходе заседания глава государства подписал указ о создании министерства промышленности и строительного производства. Руководителем нового министерства президент Туркменистана назначил Сердара Бердымухамедова, освободив его от должности хякима Ахалского велаята (глава Ахалской области. – "ГОРДОН")", – сказано в сообщении.

Президент поручил новому министру "для обеспечения возводимых в стране объектов необходимыми стройматериалами" увеличить объемы производства продукции, "которые должны отвечать мировым стандартам".

"Радио Азатлык" отмечает, что 37-летний Сердар Бердымухамедов, единственный сын главы Туркменского государства, возглавлял Ахалский велаят меньше года. В 2016 году он был избран членом парламента, в официальных публикациях его называют "сыном народа". По мнению аналитиков, назначения президентского сына являются частью сценария по передачи власти, сообщает "Радио Азатлык".

Теги: промышленность, правительство, указ, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, президент, назначение
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