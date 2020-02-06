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В Туркменистане чиновников обязали ходить седыми, как президент Бердымухамедов – СМИ

По данным "Радио Азатлык", седина должна быть у тех чиновников Туркменистана, которые старше 40 лет. Это связано с новым имиджем президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Бердымухамедов сменил имидж летом 2018 года
Бердымухамедов сменил имидж летом 2018 года
Фото: turkmenistan.gov.tm

В Туркменистане государственных служащих старше 40 лет обязали ходить с седой головой, как у президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 5 февраля "Радио Азатлык".

Чиновники, которые красят волосы, чтобы не было видно седины, запретили это делать. В то же время те, у кого седина после 40 лет не появилась, для работы на госслужбе должны красить волосы в седой цвет.

По данным "Радио Азатлык", требование появилось 1 февраля, оно имеет устный характер.

Сотрудник одной из бюджетных организаций рассказал а условиях анонимности, что во время визита Бердымухамедова к нему намерены подпускать преимущественно седовласых людей.

Президент Туркменистана ранее красил волосы в черный цвет, но летом 2018 года сменил имидж и с тех пор стал почти седым, отмечает радио.

Его собеседники рассказывают, что когда Бердымухамедов красил волосы в черное, чиновников также заставляли это делать.

Бердымухамедову 62 года. Впервые он был избран главой государства в 2007 году, спустя пять лет, в 2012-м, был переизбран на этот пост. На прошедших 12 февраля 2017 года выборах президента Туркменистана снова победил Бердымухамедов. Явка составила 97,27%.

В сентябре 2016 года Меджлис Туркменистана принял новую конституцию, которая отменяет возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны и увеличивает срок полномочий главы государства до семи лет.

Теги: Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, госслужба, чиновники, визит
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