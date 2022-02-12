Президент Туркменистана Бердымухамедов заявил о намерении покинуть должность. В стране пройдут новые выборы

Бердымухамедов: Вот уже 15 лет я работаю на высшем и очень ответственном пос­ту президента Туркменистана Фото: EPA

"Как вы знаете, ровно 15 лет тому назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав тем самым огромное доверие", – сказал он.

Бердымухамедов напомнил, что побеждал на выборах 2012-го и 2017 годов.

"Вот уже 15 лет я работаю на высшем и очень ответственном посту президента Туркменистана, одновременно исполняю обязанности председателя кабинета министров Туркменистана, председателя Государственного совета безопасности, верховного главнокомандующего вооруженными силами Туркменистана, председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента. – "ГОРДОН") Туркменистана", – заявил он.

По словам президента, он два года назад достиг "возраста пророка" (63 года).

При этом Бердымухамедов намерен продолжить возглавлять верхнюю палату парламента.

Агентство "Туркменистан сегодня" сообщило, что новые выборы президента страны пройдут 12 марта.