Президент Туркменистана вновь заявил, что в его стране не было случаев COVID-19

Бердымухамедов утверждает, что коронавируса в стране нет Фото: EPA

Бердымухамедов заявил, что в целях "предотвращения проникновения и распространения" инфекции в стране "были приняты важные решения, своевременно проведены комплексные меры по профилактике этого опасного заболевания". В частности, как он заявил, были закуплены необходимые вакцины, в настоящее время проводится иммунизация населения.

"Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом", – сказал он.

О том, что в стране нет коронавируса, Бердымухамедов заявлял также 31 мая.