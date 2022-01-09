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Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер "Врата ада". Он горит в пустыне более 50 лет

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Газовый кратер в пустыне Каракумы в районе Дарвазы появился в 1971 году
Газовый кратер в пустыне Каракумы в районе Дарвазы появился в 1971 году
Фото: depositphotos.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову "собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов" и найти способ потушить горящий газовый кратер в пустыне Каракумы, известный как "Врата ада".

Об этом Бердымухамедов заявил на заседании кабинета министров 7 января, пишет государственное информагентство "Туркменистан сегодня".

Газовый кратер в пустыне Каракумы в районе Дарвазы появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. Геологи решили поджечь газ, полагая, что со временем огонь погаснет. Однако он продолжает гореть, а все попытки его затушить не увенчались успехом.

По словам Бердымухамедова, много лет в регионе сгорает огромное количество газа, "теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия народа".

Кроме того, горящий газовый кратер "негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей", отметил президент Туркменистана.

Контекст:

"Врата ада" – кратер шириной около 60 м и глубиной около 20 м – одна из достопримечательностей Туркменистана. Его официальное название – "Сияние Каракумов".

В 2010 году Бердымухамедов посетил кратер и поручил местным властям найти способы избавиться от него или убедиться, что он не помешает разработке близлежащих газовых месторождений.

В 2013 году по указу Бердымухамедова в пустыне Каракумы был создан государственный природный заповедник, включая кратер.

Теги: газ, ученые, обвал, заповедник, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, геология, президент, пустыня, вице-премьер, заседание, кратер
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