Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер "Врата ада". Он горит в пустыне более 50 лет

Газовый кратер в пустыне Каракумы в районе Дарвазы появился в 1971 году Фото: depositphotos.com

Об этом Бердымухамедов заявил на заседании кабинета министров 7 января, пишет государственное информагентство "Туркменистан сегодня".

Газовый кратер в пустыне Каракумы в районе Дарвазы появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. Геологи решили поджечь газ, полагая, что со временем огонь погаснет. Однако он продолжает гореть, а все попытки его затушить не увенчались успехом.

По словам Бердымухамедова, много лет в регионе сгорает огромное количество газа, "теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия народа".

Кроме того, горящий газовый кратер "негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей", отметил президент Туркменистана.