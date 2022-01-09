Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер "Врата ада". Он горит в пустыне более 50 лет

Об этом Бердымухамедов заявил на заседании кабинета министров 7 января, пишет государственное информагентство "Туркменистан сегодня".
Газовый кратер в пустыне Каракумы в районе Дарвазы появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. Геологи решили поджечь газ, полагая, что со временем огонь погаснет. Однако он продолжает гореть, а все попытки его затушить не увенчались успехом.
По словам Бердымухамедова, много лет в регионе сгорает огромное количество газа, "теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия народа".
Кроме того, горящий газовый кратер "негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей", отметил президент Туркменистана.
"Врата ада" – кратер шириной около 60 м и глубиной около 20 м – одна из достопримечательностей Туркменистана. Его официальное название – "Сияние Каракумов".
В 2010 году Бердымухамедов посетил кратер и поручил местным властям найти способы избавиться от него или убедиться, что он не помешает разработке близлежащих газовых месторождений.
В 2013 году по указу Бердымухамедова в пустыне Каракумы был создан государственный природный заповедник, включая кратер.