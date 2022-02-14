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14 февраля, 2022
 
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"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алина Паш заняла первое место в украинском нацотборе на "Евровидение 2022"
Алина Паш заняла первое место в украинском нацотборе на "Евровидение 2022"
Фото: alinapash / Instagram

Организаторы украинского нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2022" сообщили, что Европейский вещательный союз (EBU) может дисквалифицировать Украину, если обнаружит проявления политизированности в проведении конкурса. Об этом 14 февраля во время пресс-конференции по итогам нацотбора заявил председатель правления Общественного Николай Чернотицкий. Запись пресс-конференции опубликована в том числе на официальной странице в Facebook украинского нацотбора на "Евровидение".

"Если Европейский вещательный союз обнаружит политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", – заявил Чернотицкий.

Он также попросил СМИ "ответственно освещать информацию" об украинском нацотборе.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/videos/1000933517443426/

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Победительницей конкурса стала украинская певица Алина Паш с композицией "Тіні забутих предків", набравшая 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в Государственную пограничную службу Украины с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора заявили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. 

Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, скандал, пресс-конференция, Европейский вещательный союз, Алина Паш, Николай Чернотицкий, нацотбор, финал, Евровидение 2022
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