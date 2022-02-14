"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом

"Друзья, подумайте, кому выгодно создавать провокации и ругать нас внутри страны в момент, когда всем украинцам следует объединяться? Будьте сознательны! Держимся вместе", – написала она.
"Моя песня – об Украине, за Украину. Да, она патриотическая, и кто-то сильно не хочет, чтобы такая песня звучала на весь мир. Кто-то хочет закопать ее здесь", – добавила она.
Паш также отметила, что 14 февраля неизвестные взломали ее страницу в Facebook.
В 2019 году в программе "Світське життя" на "1+1", отвечая на вопросы ведущей Кати Осадчей, Паш заявила, что в 2015 году выступала с концертом на частном мероприятии в оккупированном РФ Крыму. "В 2015 году ты была в Крыму и залетала туда через Москву, что противоречит закону Украины?" – спросила ведущая. "Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти", – ответила Паш.
В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
12 февраля 2022 года Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.
Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив Крым через РФ.
Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.
14 февраля Стерненко заявил, что артистка подделала документы и обратился в Государственную пограничную службу Украины с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора заявили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы.
Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляется пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.