"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом

"Друзья, подумайте, кому выгодно создавать провокации и ругать нас внутри страны в момент, когда всем украинцам следует объединяться? Будьте сознательны! Держимся вместе", – написала она.

Скриншот: alinapash / Instagram

"Моя песня – об Украине, за Украину. Да, она патриотическая, и кто-то сильно не хочет, чтобы такая песня звучала на весь мир. Кто-то хочет закопать ее здесь", – добавила она.

Скриншот: alinapash / Instagram

Паш также отметила, что 14 февраля неизвестные взломали ее страницу в Facebook.