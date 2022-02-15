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15 февраля, 2022
 
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Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra

Паш: Человек с безупречной репутацией Стерненко публично говорит, что имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека
Паш: Человек с безупречной репутацией Стерненко публично говорит, что имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека
Фото: alinapash / Instagram

Победительница украинского нацотбора на "Евровидение 2022", певица Алина Паш 14 февраля в Instagram выразила недоумение тем, как именно украинский активист Сергей Стерненко получил информацию о том, что она предоставила организаторам нацотбора якобы фальшивые документы о легальном пересечении границы оккупированного РФ Крыма.

"Хочу прокомментировать публикацию Сергея Стерненко. Не могу смотреть на это со стороны. Хочу обратить внимание, что человек с безупречной репутацией Стерненко публично говорит, что имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека, где бы ни был. Насколько я знаю, подобную информацию Пограничная служба может предоставлять по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или по адвокатскому запросу. Какой из них, мне интересно, делал Стерненко?" – написала артистка.

Паш отметила, что сама лично не запрашивала эту справку из-за своей болезни, но дала письменное разрешение представителю своей команды получить документ.

"По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства Общественному. Также я подала повторный запрос, чтобы получить такую справку прямо в свои руки. Как только она будет у меня, я обнародую ее в своем аккаунте в Instagram. И я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала", – подытожила она.

Паш также обратилась к участникам группы Kalush Orchestra, занявшей второе место, с предложением вместе представлять Украину на "Евровидении 2022". Музыканты после объявления победителя заявили о фальсификации голосов и потребовали доказательств справедливого голосования. Член правления Общественного Ярослав Лодыгин, который был одним из членов жюри, 13 февраля опроверг их подозрения.

"Поклонники группы Kalush Orchestra, я вам не враг. Нам, украинцам, нужно объединяться в такое важный для страны время", – написала певица. 

Она также разместила скриншот своего комментария, в котором выразила готовность вместе с ними представлять Украину на "Евровидении 2022".

"Вам нужно вместе на "Евровидение ехать", – написали пользователи сети.

"Я готова, если это примирит страну и заставит задуматься о более важных проблемах, которые происходят сейчас", – заявила артистка.

Скриншот: alinapash / Instagram
Скриншот: alinapash / Instagram

Контекст:

В 2019 году в программе "Світське життя" на "1+1", отвечая на вопросы ведущей Кати Осадчей, Паш заявила, что в 2015 году выступала с концертом на частном мероприятии в оккупированном РФ Крыму. "В 2015 году ты была в Крыму и залетала туда через Москву, что противоречит закону Украины?" – спросила ведущая. "Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти", – ответила Паш. 

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля 2022 года Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в Государственную пограничную службу Украины с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора заявили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. 

Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Алина Паш, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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