Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra

Паш: Человек с безупречной репутацией Стерненко публично говорит, что имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека Фото: alinapash / Instagram

"Хочу прокомментировать публикацию Сергея Стерненко. Не могу смотреть на это со стороны. Хочу обратить внимание, что человек с безупречной репутацией Стерненко публично говорит, что имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека, где бы ни был. Насколько я знаю, подобную информацию Пограничная служба может предоставлять по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или по адвокатскому запросу. Какой из них, мне интересно, делал Стерненко?" – написала артистка.

Паш отметила, что сама лично не запрашивала эту справку из-за своей болезни, но дала письменное разрешение представителю своей команды получить документ.

"По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства Общественному. Также я подала повторный запрос, чтобы получить такую справку прямо в свои руки. Как только она будет у меня, я обнародую ее в своем аккаунте в Instagram. И я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала", – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Pash (@alinapash)

Паш также обратилась к участникам группы Kalush Orchestra, занявшей второе место, с предложением вместе представлять Украину на "Евровидении 2022". Музыканты после объявления победителя заявили о фальсификации голосов и потребовали доказательств справедливого голосования. Член правления Общественного Ярослав Лодыгин, который был одним из членов жюри, 13 февраля опроверг их подозрения.

"Поклонники группы Kalush Orchestra, я вам не враг. Нам, украинцам, нужно объединяться в такое важный для страны время", – написала певица.

Она также разместила скриншот своего комментария, в котором выразила готовность вместе с ними представлять Украину на "Евровидении 2022".

"Вам нужно вместе на "Евровидение ехать", – написали пользователи сети.

"Я готова, если это примирит страну и заставит задуматься о более важных проблемах, которые происходят сейчас", – заявила артистка.