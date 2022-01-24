Глава партии "Слуга народа" Шуляк: Не откажусь от должности спикера Рады

У Шуляк спросили, является ли ее нынешняя должность руководителя правящей партии страны верхом ее амбиций в политике.

Глава партии заявила, что "эта должность точно не о привилегиях, а об ответственности", и отметила, что у "Слуги народа" 898 фракций на разных уровнях.

"Я пока вижу планы в цифрах. [За] этот год у нас должна быть не тысяча партийцев, а около 10 тысяч. У нас должно быть как минимум 300 местных организаций. У нас должно быть как минимум 80% выполнения плана, который мы себе ставили, а не 47%, как сейчас. Только после этого можно о чем-нибудь говорить. Я точно не мечтаю о Кабмине, государственных предприятиях, наблюдательных советах. Я мечтаю о том, чтобы начавшиеся изменения воплощались в дальнейшем", – заявила она.

В то же время на вопрос, как бы она отреагировала на возможность попасть в президиум Верховной Рады Украины, Шуляк ответила, что согласилась бы.

"Если мы добьемся качественных результатов по партийному строительству, достойно пройдем выборы, то я не откажусь от должности спикера ВРУ 10-го созыва", – сказала она.