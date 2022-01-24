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Глава партии "Слуга народа" Шуляк: Не откажусь от должности спикера Рады

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Шуляк: Я точно не мечтаю о Кабмине, государственных предприятиях, наблюдательных советах
Шуляк: Я точно не мечтаю о Кабмине, государственных предприятиях, наблюдательных советах
Фото: Олена Шуляк / Facebook

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что "не мечтает" о работе в Кабмине или на госпредприятиях, но хотела бы после следующих парламентских выборов стать спикером Верховной Рады 10-го созыва. Об этом она сказала в интервью "Українським новинам", опубликованном 24 января.

У Шуляк спросили, является ли ее нынешняя должность руководителя правящей партии страны верхом ее амбиций в политике.

Глава партии заявила, что "эта должность точно не о привилегиях, а об ответственности", и отметила, что у "Слуги народа" 898 фракций на разных уровнях.

"Я пока вижу планы в цифрах. [За] этот год у нас должна быть не тысяча партийцев, а около 10 тысяч. У нас должно быть как минимум 300 местных организаций. У нас должно быть как минимум 80% выполнения плана, который мы себе ставили, а не 47%, как сейчас. Только после этого можно о чем-нибудь говорить. Я точно не мечтаю о Кабмине, государственных предприятиях, наблюдательных советах. Я мечтаю о том, чтобы начавшиеся изменения воплощались в дальнейшем", – заявила она.

В то же время на вопрос, как бы она отреагировала на возможность попасть в президиум Верховной Рады Украины, Шуляк ответила, что согласилась бы. 

"Если мы добьемся качественных результатов по партийному строительству, достойно пройдем выборы, то я не откажусь от должности спикера ВРУ 10-го созыва", – сказала она. 

Контекст:

Шуляк возглавила "Слугу народа" 15 ноября 2021 года, такое решение принял партийный съезд. Кандидатура Шуляк на этот пост была единственной, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Шуляк сменила Александра Корниенко, назначенного Верховной Радой первым вице-спикером парламента. 8 ноября он сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа".

В партийном списке "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года Шуляк шла под №13. Она является заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Елена Шуляк, спикер
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