НАПК не нашло нарушений в декларации нардепа Шуляк

"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", – сказал Новиков.

Агентство отмечает, что он не уточнил, когда была проведена проверка.

"Українські новини" обращали внимание, что Шуляк внесла в декларацию данные о том, что подарила 4,8 млн грн неуказанному лицу.