НАПК не нашло нарушений в декларации нардепа Шуляк

"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", – сказал Новиков.
Агентство отмечает, что он не уточнил, когда была проведена проверка.
"Українські новини" обращали внимание, что Шуляк внесла в декларацию данные о том, что подарила 4,8 млн грн неуказанному лицу.
Шуляк возглавила "Слугу народа" 15 ноября, такое решение принял партийный съезд. Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Шуляк сменила Александра Корниенко, назначенного Верховной Радой первым вице-спикером парламента. 8 ноября он сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа".
В партийном списке "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года Шуляк шла под №13. Она является заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.