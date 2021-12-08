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Кубраков объяснил, как был связан с компанией Officium SW Ltd

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Александр Кубраков: Никто не застрахован от непреднамеренного внесения в декларацию ошибочных данных или их невнесения
Александр Кубраков: Никто не застрахован от непреднамеренного внесения в декларацию ошибочных данных или их невнесения
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Министр инфраструктуры Александр Кубраков написал 8 декабря в своем Facebook, что не декларировал участие в компании Officium SW Ltd, так как она была закрыта через несколько месяцев после основания в 2018 году.

"Вчера в СМИ появилась информация о компании Officium SW Ltd, которая была зарегистрирована на моих бывших бизнес-партнеров и меня. Компания была основана еще в июле 2018 под стартап, предусматривавший регистрацию прав интеллектуальной собственности в сфере IT. К сожалению, украинское законодательство по интеллектуальной собственности пока не дает должной защиты для бизнеса и инновационных продуктов, поэтому тогда мы выбрали регистрацию за рубежом. Надеюсь, что эта ситуация изменится с запуском "Дія City", – написал министр. 

Он отметил, что впоследствии отказался вместе с партнерами от стартапа, через несколько месяцев после запуска в конце 2018 года было принято решение о закрытии компании.

"По имеющейся у меня информации, уже в 2018 году эта компания была закрыта. Никакими документами как миноритарный участник с долей в 6,6% я не владел. Поэтому при заполнении деклараций в 2018-м и 2019-м я не отмечал корпоративные права на нее. Уже позже я узнал, что Officium SW Ltd окончательно была исключена из реестра только весной 2020 года. Однако даже при таких условиях она существовала только на бумаге, по ней не происходило никаких операций или движения средств. Я поддерживаю обязательное декларирование государственных служащих и стараюсь уделять этому вопросу максимальное внимание. Однако никто не застрахован от непреднамеренного внесения в декларацию ошибочных данных или их невнесения", – подчеркнул Кубраков.

Министр заявил, что уже не занимается бизнесом.

"С началом своей политической деятельности я всегда старался действовать последовательно. Перед вступлением в партию "Слуга народа" – отказался от управления собственным бизнесом, оставаясь его владельцем. В 2021 году полностью вышел из бизнеса, сосредоточившись исключительно на государственных делах. Все эти изменения должным образом задекларированы, а налоги уплачиваются в Украине", – подытожил он.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2008367326001519

Контекст:

О том, что Кубраков являлся совладельцем компании, написал 7 декабря проект "Наші гроші".

Теги: налоги, декларация, деньги, декларирование, Наші гроші, Александр Кубраков
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