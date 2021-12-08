НАПК нашло у Медведчука незадекларированное имущество на сумму свыше 73 млн грн

Медведчук, по данным НАПК, не задекларировал недвижимость, землю и автомобили Фото: zagittya.com.ua

По информации агентства, недостоверные сведения в декларации Медведчука касаются недвижимости в Киеве и Крыму, а также десятка автомобилей, которые принадлежат парламентарию и его супруге Оксане Марченко.

Медведчук не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве: земельного участка площадью более 6 га и дома площадью 2,9 тыс. м².

В НАПК утверждают, что стоимость земельного участка составляет более 29 млн грн, дома – 16 млн грн.

Кроме того, сообщает агентство, Медведчук не задекларировал земельный участок на территории временно оккупированного Крыма, право пользования которым имеет его супруга.

НАПК установило также, что Медведчук не указал стоимость шести принадлежащих его жене автомобилей и четырех своих машин: Mercedes-Benz Maybach S650 (24 млн грн), Mercedes-Benz S500 4 Matic (1,8 млн грн), Toyota Land Cruiser 200 (1,1 млн грн) и Renault Duster (500 тыс. грн).