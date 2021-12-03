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Нардеп от "Слуги народа" Семинский купил женскую сумку Hermes за 180 тыс. грн

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Олег Семинский внес сумочку в декларацию 4 августа
Олег Семинский внес сумочку в декларацию 4 августа
Фото: my.ua

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Семинский в августе внес в свою электронную декларацию информацию о существенном изменении имущественного положения – задекларировал женскую сумку Hermes за 180 тыс. грн, купленную в Нью-Йорке (США). На это 2 декабря обратило внимание агентство "Українськi новини".

В декларации указано, что покупку он совершил 26 июля, а задекларировал сумочку 4 августа. Точная цена – 179 638 грн.

Для кого была куплена сумочка, в декларации не сказано.

Контекст:

25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава "Нефтегаздобычи" утверждал, что заказчиком его похищения был экс-министр транспорта Николай Рудьковский.

3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Экс-министр обвиняет Семинского в вымогательстве. Рудьковский заявил 10 марта, что Семинский "никогда не был собственником или акционером "Нефтегаздобычи", но постоянно и противоправно требовал долю" в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.

Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, считает адвокат юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

В опубликованных 15 апреля 2021 года главным редактором издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым записях разговоров, сделанных, как он сообщил, Службой безопасности Украины в октябре прошлого года, Семинский рассказывает Андрею Мельнику, которого сам называл своим похитителем, в том числе о причинах, почему у него в суде "хорошо складывается ситуация". Бутусов подчеркивает в статье, что именно Мельника Семинский ранее многократно называл своим непосредственным похитителем в 2012 году, "и теперь это не просто встреча – это народный депутат что-то обсуждает с подозреваемым в бандитизме".

Комментируя уголовное дело против себя, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский заявил, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского доли в компании "Нефтегаздобыча". По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором "Нефтегаздобычи", получал высокую зарплату, однако, когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.

Журналисты программы "Українські сенсації", которая выходит на телеканале "1+1", получили доступ к материалам уголовного дела о еще одном похищении Семинского. Со ссылкой на материалы производства, а также на изложенную в них позицию прокурора, авторы расследования заявили, что Семинский был фигурантом расследования налоговой по делу об уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинациях. Чтобы избежать проблем, связанных с его работой в должности председателя правления частной нефтегазовой компании Украины "Нефтегаздобыча", он якобы инсценировал собственное похищение, утверждают журналисты.

Теги: США, декларация, покупки, Олег Семинский
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