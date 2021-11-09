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Журналист Фомичев: Чиновник НБУ Поддерегин не доплатил государству 360 тыс. грн налогов за сдачу в аренду трех квартир

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Поддерегин был назначен директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка 28 декабря 2020 года
Поддерегин был назначен директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка 28 декабря 2020 года
Фото: bank.gov.ua

Глава департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин скрыл от декларирования сдачу в аренду трех квартир, которые принадлежат его жене, а когда задекларировал эти доходы, то указал заниженные по сравнению с рыночными цены на аренду, утверждает в своем блоге на "Цензор.НЕТ" журналист, бывший узник боевиков "ДНР" Владимир Фомичев.

"Занимаясь темой незаконного наркотрафика через применение электронных платежных систем и изучая историю одного из, пожалуй, главных лоббистов этой истории – Андрея Поддерегина, не могу обойти стороной его личную циничность. Кратко напомню, что Андрей Поддерегин является главой департамента платежных систем и инновационного развития НБУ. Именно этот департамент регулирует деятельность электронных кошельков, по которым могут оплачиваться счета для получения различных наркотических средств. Но именно этот департамент никак не реагирует на эту ситуацию, хотя это и входит в его обязанности", – написал Фомичев. 

Он сообщил, что обнаружил в Facebook информацию о конфликте жены Поддерегина с соседями – жителями Оболонского района Киева.

"Бытовой конфликт, кто-то там кого-то затопил. Но смысл здесь в другом: соседи жены Поддерегина в ходе разборок выяснили, что Инна – так зовут жену чиновника – владеет тремя квартирами по адресу: Малиновского, 4в. Банкир выкупил для любимой женщины почти весь 14-й этаж в этом новом, 2016 года, доме. И, как пишут соседи Инны Поддерегиной, все три квартиры сдаются арендаторам. Мне стало интересно, а указан ли доход от сдачи этих квартир в декларации господина Поддерегина? Что ж, открываем сайт НАПК и смотрим. При вступлении в должность в НБУ в декларации Поддерегина, которая была подана год назад, 20 ноября, никаких доходов от сдачи квартир в аренду. Три квартиры с почти одинаковой площадью (48, 48 и 43 м2) есть, а доходов нет. То есть, по версии Поддерегина, с момента их покупки в марте 2016 года они просто стояли 3,5 года. Бывает, да", – заявил журналист.

Позже, уже возглавив департамент в Нацбанке, Поддерегин все же указал доходы от аренды, пишет Фомичев и отмечает, что так, вероятно, чиновник "решил подстраховаться и прикрыть тыл".

"Но природа взяла свое. Классическая жадность чиновника-миллионера. Если верить его декларации, жена сдает квартиры в новом доме на Оболони, возле метро, за 6,6 тыс., 6,2 и, внимание, – 4,4 тыс. грн в месяц. На самом деле я бы и сам арендовал такую квартиру за 4–6 тыс. грн, потому что рыночная цена однокомнатных квартир в этом доме, согласно информации с сайтов объявлений, – 12–15 тыс. грн. То есть в два-три раза больше, чем указал чиновник в декларации. Следовательно, доход от сдачи в аренду трех таких квартир составляет не менее 500 тыс. грн в год, если не больше. В декларации указано 207 тыс. грн. Куда подевались еще 300 тыс. грн, господин Поддерегин, и уплачены ли с них налоги? И где налоги за предыдущие годы? Думаю, что квартиры сдавались по меньшей мере с 2017 года. Таким образом, налоги не платились совсем в течение трех лет (около 100 тыс. грн в год) и частично были уплачены только в 2020-м. Есть чиновник, который не доплатил государству 360 тыс. грн только на сдаче имущества в аренду", – подсчитал автор.

Он добавил, что это не вся недвижимость, которая есть в собственности у Поддерерина и его жены.

"Интересно, не правда ли? Состоятельные супруги. До НБУ Поддерегин был топ-менеджером "Сбербанка России", получал более 100 тыс. грн в месяц только белой зарплаты, согласно декларации. У супругов еще две квартиры, кроме сдающихся – 149 и 82 м2, дом под Киевом, земельные участки, более $100 тыс. на счетах, хранение в драгоценных металлах, премиальный джип Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic. То есть очень небедная жизнь. Но ведь нужно уклоняться от налогов на 100 тыс. грн в год. Ну просто нужно – и все. Понятно, что большинство владельцев квартир сдают жилье "по-серому". Но. Государственный чиновник, являющийся одним из руководящих лиц НБУ, – это не большинство. Это как раз та голова, с которой начинает гнить рыба. Это человек, который должен быть образцом. И этого требует не только общество. Эти постулаты декларирует и сам НБУ. В своем нравственном кодексе и в антикоррупционной программе", – подчеркнул Фомичев.

Контекст:

Поддерегин был назначен директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка 28 декабря 2020 года. Среди основных функций этого департамента – регулирование деятельности платежных систем и систем расчетов и осуществления надзора за платежными системами с учетом международных стандартов. Одним из таких стандартов является верификация учетных данных отправителей и получателей платежей.

Теги: налоги, недвижимость, НБУ, доходы, декларация, Нацбанк, жилье, НАПК, имущество, декларирование, квартира
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