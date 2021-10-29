Журналист Иванов: Рост форекс-мошенничества связан с чиновником НБУ Поддерегиным

"Возвращаюсь к теме подозрительной толерантности государственного регулятора к онлайн-сервисам, которые позволяют анонимные переводы на электронные кошельки, что способствует активизации наркоторговли и, как следствие, росту количества наркозависимых. Имея желание, НБУ мог бы ликвидировать эту схему через несколько недель, просто сделав верификацию кошельков обязательным условием. Для этого в структуре НБУ есть целый департамент платежных систем и инновационного развития с соответствующими полномочиями с господином Андреем Поддерегиным во главе, почему-то не спешащим ее ликвидировать. Председатель НБУ [Кирилл] Шевченко и его заместитель [Екатерина] Рожкова, которая обещала, что верификация кошельков состоится еще до конца 2020 года, к Поддерегину претензий, похоже, не имеют, что подталкивает меня к тревожным выводам относительно беспристрастности упомянутых лиц. Но это не все, на что закрыли глаза Поддерегин и руководство Нацбанка", – сообщил Сергей Иванов.

Как отметил блогер, глава профильного департамента НБУ также не реагирует на бурный рост количества мошеннических форекс-дилеров в Украине, несмотря на то, что информацию о таких компаниях предоставляет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

"С конца прошлого года в Украине активно растет рынок форекс-мошенников. Скажем, если в третьем квартале прошлого года в Украине существовало только 20 "сомнительных инвестиционных проектов", то уже в январе Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что количество таких проектов возросло до 40 единиц. Сегодня комиссия насчитала уже 84 "сомнительных инвестиционных проекта". Потрясающая динамика. Подавляющее количество этих проектов – именно форекс. Механизм работы форекс-дилеров хорошо известен. Традиционно жертве сначала дают немного выиграть, затем в случае проигрыша списывают депозит и начинают разводить его на возврат задолженности и дальнейшую игру", – описал схему Иванов.

Он сообщил, что в этом году вкладчики форекс-компаний потеряли около 1,5 млрд грн, и пассивность НБУ по отношению к подобным проектам журналист объяснил возможной причастностью главы департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка к некоторым из них.

"Официальной статистики убытков, понесенных вкладчиками подобных проектов, не существует. Различные источники пишут о 1,5 млрд грн всего за девять месяцев текущего года. Насколько эта цифра корректна, неизвестно, но можно упомянуть форекс-пирамиду Forex Trend, которая, по данным СБУ, присвоила 340 млн грн вкладчиков. Пока нет никаких официальных данных Нацбанка относительно проверок этих компаний и принятых против них мер. С учетом странной пассивности НБУ в отношении мошенников все активнее циркулируют слухи, что Поддерегин может "крышевать" рынок форекса в Украине и будто имеет долю в некоторых форекс-проектах. Источники называют RoboForex, Binomo, Olymp Trade и RWB Group. Насколько это правда, могут сказать только правоохранители. Но это никак не отменяет факта стремительного роста количества форекс-мошенников за год. Это похоже на 90-е – золотые времена финансовых пирамид, ведь людей обманывают масштабно и абсолютно безнаказанно", – отметил Иванов.