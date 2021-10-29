ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Журналист Иванов: Рост форекс-мошенничества связан с чиновником НБУ Поддерегиным

Департамент Поддерегина в НБУ отвечает за регулирование платежных систем и систем расчетов и надзор за ними
Департамент Поддерегина в НБУ отвечает за регулирование платежных систем и систем расчетов и надзор за ними
Фото: bank.gov.ua

Глава департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин саботирует проведение идентификации владельцев анонимных кошельков, через которые ведется розничная наркоторговля, заявил в своем блоге на "Цензор.НЕТ" журналист Сергей Иванов. Он считает, что чиновник не предпринимает никаких мер по противодействию бурному росту в Украине мошеннических финансовых проектов, так как может иметь отношение к некоторым из них.

"Возвращаюсь к теме подозрительной толерантности государственного регулятора к онлайн-сервисам, которые позволяют анонимные переводы на электронные кошельки, что способствует активизации наркоторговли и, как следствие, росту количества наркозависимых. Имея желание, НБУ мог бы ликвидировать эту схему через несколько недель, просто сделав верификацию кошельков обязательным условием. Для этого в структуре НБУ есть целый департамент платежных систем и инновационного развития с соответствующими полномочиями с господином Андреем Поддерегиным во главе, почему-то не спешащим ее ликвидировать. Председатель НБУ [Кирилл] Шевченко и его заместитель [Екатерина] Рожкова, которая обещала, что верификация кошельков состоится еще до конца 2020 года, к Поддерегину претензий, похоже, не имеют, что подталкивает меня к тревожным выводам относительно беспристрастности упомянутых лиц. Но это не все, на что закрыли глаза Поддерегин и руководство Нацбанка", – сообщил Сергей Иванов.

Как отметил блогер, глава профильного департамента НБУ также не реагирует на бурный рост количества мошеннических форекс-дилеров в Украине, несмотря на то, что информацию о таких компаниях предоставляет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

"С конца прошлого года в Украине активно растет рынок форекс-мошенников. Скажем, если в третьем квартале прошлого года в Украине существовало только 20 "сомнительных инвестиционных проектов", то уже в январе Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что количество таких проектов возросло до 40 единиц. Сегодня комиссия насчитала уже 84 "сомнительных инвестиционных проекта". Потрясающая динамика. Подавляющее количество этих проектов – именно форекс. Механизм работы форекс-дилеров хорошо известен. Традиционно жертве сначала дают немного выиграть, затем в случае проигрыша списывают депозит и начинают разводить его на возврат задолженности и дальнейшую игру", – описал схему Иванов.

Он сообщил, что в этом году вкладчики форекс-компаний потеряли около 1,5 млрд грн, и пассивность НБУ по отношению к подобным проектам журналист объяснил возможной причастностью главы департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка к некоторым из них.

"Официальной статистики убытков, понесенных вкладчиками подобных проектов, не существует. Различные источники пишут о 1,5 млрд грн всего за девять месяцев текущего года. Насколько эта цифра корректна, неизвестно, но можно упомянуть форекс-пирамиду Forex Trend, которая, по данным СБУ, присвоила 340 млн грн вкладчиков. Пока нет никаких официальных данных Нацбанка относительно проверок этих компаний и принятых против них мер. С учетом странной пассивности НБУ в отношении мошенников все активнее циркулируют слухи, что Поддерегин может "крышевать" рынок форекса в Украине и будто имеет долю в некоторых форекс-проектах. Источники называют RoboForex, Binomo, Olymp Trade и RWB Group. Насколько это правда, могут сказать только правоохранители. Но это никак не отменяет факта стремительного роста количества форекс-мошенников за год. Это похоже на 90-е – золотые времена финансовых пирамид, ведь людей обманывают масштабно и абсолютно безнаказанно", – отметил Иванов.

Контекст:

Поддерегин был назначен директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка 28 декабря 2020 года. Среди основных функций этого департамента – регулирование деятельности платежных систем и систем расчетов и надзор за платежными системами с учетом международных стандартов. Одним из таких стандартов является верификация учетных данных отправителей и получателей платежей.

Теги: НБУ, наркотики, Сергей Иванов, Нацбанк, мошенник, финансы, наркоторговля
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Круто! Стильные такие". Влад Яма с женой и сыном прошелся по подиуму
"Круто! Стильные такие". Влад Яма с женой и сыном прошелся по подиуму
  Бардаш "дав хабаря" – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио
  Бардаш "дав хабаря" – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио
"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот
"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот
"Очень сексуальна", "Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой". Светлана Лобода засветила грудь в постели
"Очень сексуальна", "Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой". Светлана Лобода засветила грудь в постели
"Пошло и неприлично", "Наташа изжила себя". Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин
"Пошло и неприлично", "Наташа изжила себя". Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин
"Женщина-Рогатка", "Парню повезло. Какой у нее станок!" Волочкова показала свои способности
"Женщина-Рогатка", "Парню повезло. Какой у нее станок!" Волочкова показала свои способности
"Платье как с AliExpress – ожидание и реальность". Варнава и Могилевская надели одинаковые наряды
"Платье как с AliExpress – ожидание и реальность". Варнава и Могилевская надели одинаковые наряды
"Обручальное?", "Великолепная девочка". Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце
"Обручальное?", "Великолепная девочка". Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября G
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS