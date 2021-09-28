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Журналист Фомичев заявил, что чиновник НБУ Поддерегин не реагирует на денежные потоки от наркотрафика через украинские банки

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Владимир Фомичев: Слышали ли в НБУ об американских санкциях и о возможной причастности к средствам хакеров и наркобаронов украинского банка?
Владимир Фомичев: Слышали ли в НБУ об американских санкциях и о возможной причастности к средствам хакеров и наркобаронов украинского банка?
Фото: apostrophe.ua

Работа электронных платежных систем и кошельков регулируется Национальным банком Украины, в частности Департаментом платежных систем и инновационного развития НБУ, который возглавляет Андрей Поддерегин, но этот департамент не пытается отслеживать и блокировать потоки денег от наркоторговли через анонимные переводы, пишет 28 сентября в своем блоге на "Цензор.НЕТ" журналист, бывший узник боевиков "ДНР" Владимир Фомичев.

"Цепочка логистики средств [от наркоторговли] может быть долгой и извилистой, но в ней, как правило, существует банк. Отметим, что работа электронных платежных систем и кошельков регулируется Национальным банком Украины, в частности департаментом платежных систем и инновационного развития НБУ, который возглавляет Андрей Поддерегин. Это странное поведение регулятора уже втянуло Украину в международный скандал", – написал автор.

Он напомнил, что 21 сентября США ввели санкции против зарегистрированной в РФ и Чехии платформы по обмену криптовалюты SUEX OTC S.R.O – она попала в список по подозрению в причастности к транзиту средств на счета российских хакеров, атакующих американских пользователей с помощью так называемых программ-локеров. Это вирус, который шифрует данные на компьютере и требует для разблокировки перевести деньги.

"Любопытство ситуации в том, что, как пишут российские СМИ, процессинг "хакерских" и "наркотических" денег осуществляет украинский банк "Конкорд". Именно он находится в цепочке с криптообменником SUEX, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo и платежной системой QIWI. Обслуживает эта финансовая цепочка крупнейшую в России платформу продажи наркотиков Hydra, в которой вращается не менее $1,5 млрд в год. Конечно, можно было бы поаплодировать несокрушимым украинским банкирам-патриотам, ведущим подрывную деятельность против страны-агрессора на ее территории. Но что-то подсказывает, что именно та же деятельность, вполне возможно, ведется и у нас. И финансовые маршруты российского и украинского наркотрафика к бирже и криптообменнику могут быть общими", – отметил Фомичев.

Журналист подчеркнул, что и наркотрафик, и хакеры в России работают под покровительством российских спецслужб.

"Слышали ли в НБУ об американских санкциях и о возможной причастности к средствам хакеров и наркобаронов украинского банка? Почему до сих пор ни один банк в Украине не был не то что привлечен к ответственности, но даже не проверялся НБУ на предмет причастности к транзиту денег от наркоторговли? Почему США пытаются обезопасить своих граждан от новых угроз, а мы нет? В этой ситуации меня беспокоит то, что и наркотрафик, и хакеры в РФ работают под плотной крышей российских спецслужб. Это, так сказать, их аутсорс, внештатные единицы, а иногда и вообще структурные подразделения. А человек в Украине, который должен был отслеживать и блокировать эти потоки в Украину, то есть глава департамента платежных систем НБУ Андрей Поддерегин – в течение 10 лет был начальником управления корпоративных данных и начальником управления платежных систем и инструментов "Сбербанка России". Может ли это быть только совпадением?" – подытожил он.

Теги: Россия, США, Украина, хакеры, санкции, НБУ, наркотики, Нацбанк, спецслужбы, финансы, наркоторговля, криптовалюта
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