Полиция нашла плантацию конопли в Украине: вооруженные люди жили в палатках среди двухметровых кустов

Плантацию площадью около 300 м² нашли 26 сентября между поселком Кольчино и Чинадиево.

По данным полиции, территорию охраняли двое вооруженных мужчин из Чинадиево, которые жили в палатке прямо на поле среди конопли. У них нашли холодное оружие и гладкоствольное ружье.

Конопляное поле было оборудовано специализированной аграрной техникой и автоматическим поливом растений. Правоохранители заявили об изъятии около 120 кустов конопли, высота каждого из которых – от двух метров. Плантация находилась вдали от населенных пунктов и дороги и была достаточно незаметной.

Фото: npu.gov.ua

Изъятые вещдоки направят на экспертизу. Двух вооруженных охранников полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.