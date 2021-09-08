В Донецкой области пограничники выявили плантацию конопли в 200 тыс. кустов

Поле с массовым посевом конопли сотрудники оперативно-разыскного подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы выявили в Константиновском районе.

По информации пограничников, правонарушители засеяли около двух гектаров земельного участка.

"По данному факту Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли)", – говорится в сообщении.

Пограничники и правоохранители уничтожили незаконную плантацию конопли.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

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