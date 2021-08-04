В Кривом Роге полицейские обнаружили плантацию конопли на 130 млн грн

Растения выращивали на территории одного из домовладений Фото: dp.npu.gov.ua

По информации полиции, растения выращивали в промышленном масштабе на территории одного из домовладений.

"Для этого построили теплицу на шесть секций общей площадью 2,7 тыс. м². Кроме того, установили специальную систему полива", – утверждают полицейские.

Товар распространяли оптовыми и розничными партиями на территории Днепропетровской области и по всей Украине, говорится в сообщении.

Полицейские провели обыск в теплицах 2 августа и задержали одного человека, который наблюдал за процессом.

Открыто уголовное производство по по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.