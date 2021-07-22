У жителя Николаевкой области полиция нашла марихуану на 8 млн грн

"Во время обысков на территории домовладения мужчины правоохранители обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухожены, а в самом доме – 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом. Общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам черного рынка – около 8 млн грн", – сообщили в полиции.

Мужчину задержали. В ближайшее время ему намерены сообщить о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли), ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы.