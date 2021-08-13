Житель Волынской области пытался выслать за границу семена сортовой конопли на 3 млн грн – Гостаможня Украины

В каждом переходнике находился полиэтиленовый пакетик с семенами конопли, отметили в Гостаможне Фото: Державна митна служба України / Facebook

В ведомстве отметили, что впервые фиксируют незаконную попытку переслать почтой из Украины семена сортовой конопли – ранее имели место случаи пересылки в Украину.

"15 международных почтовых отправлений с семенами каннабиса украинец отправлял в США, а также в Казахстан и РФ [...] По документам, украинец отправлял за границу только переходники. Пластиковые переходники к аудио- и видеотехнике действительно находились в этих посылках, но содержали совсем не свойственную им утварь", – говорится в сообщении.

Так, в каждом переходнике находился полиэтиленовый пакетик (всего – около сотни) с семенами конопли, добавили в Гостаможне.

Наибольшее количество конопли пересылалось в штат Калифорния (США) – 4969 семян.

Согласно заключению, общая стоимость семян составляет 3 млн грн.

Как установили таможенные эксперты, в составе семян выявлено психотропное вещество тетрагидроканнабинол, оборот которого в Украине запрещен.

В отношении волынянина составили 15 протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 473 и ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Семена каннабиса изъяли.