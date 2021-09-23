Журналист Иванов: Наркоплатежи – не единственная сфера, по которой чиновник НБУ Поддерегин сохраняет удивительную толерантность

"Купить их [наркотики] чрезвычайно легко – путем перевода денег на анонимный электронный кошелек. После перевода ты просто получаешь координаты "закладки". Учитывая, что платежи – анонимные, установить и задокументировать преступника очень трудно, ведь формально он ничем не привязан к электронному кошельку. Учитывая масштаб проблемы, регулятору логично было бы запретить анонимные переводы на электронные кошельки – например, на кошельки easysoft, через которые идет львиная доля "черных" транзакций", – объяснил он.

Журналист подчеркнул, что ситуация не меняется, возможно, из-за коррумипрованости чиновников.

"Но почему-то НБУ этого не делает, и это прямая ответственность как руководства НБУ, так и главы департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Андрея Поддерегина, бывшего топа филиала российского "Сбербанка", который должен инициировать запрет платежей на анонимные электронные кошельки, через которые перечисляются деньги за наркотики. Хочется верить, что это обычная служебная халатность, а не результат коррумпирования НБУ наркомафией. Хотя, учитывая объемы денег, которые вращаются в этой сфере, для этой веры не так много оснований", – написал Иванов.

Он заявил, что также в НБУ не блокируют платежи в финансовых пирамидах.

"Кстати, наркоплатежи – не единственная сфера, по которой господин Поддерегин сохраняет удивительную толерантность. Недавно Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список из семи новых финансовых пирамид: PrimoTrade, Kiplar, LegacyFX, TopTrade Group, Alpha Portfolio Management Ltd, MaxiPlus, TeleTrade. Оплата в этих пирамидах осуществляется через "Крипто" и банк "Форвард". Поддерегин и НБУ знают об этом и ничего не делают. Как думаете, почему?" – подытожил журналист.