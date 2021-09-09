В Киеве фигурант просил полицейского за $30 тыс. переквалифицировать дело и вернуть оборудование нарколаборатории – Офис генпрокурора

По данным следствия, мужчина предложил следователю взятку за переквалификацию уголовного производства в отношении себя, непривлечение его брата к уголовной ответственности, а также возврат изъятых во время обысков емкостей с прекурсорами и оборудования нарколаборатории.

"В ходе контроля за совершением преступления мужчину задержали во время передачи полицейскому первого транша – $5 тыс.", – говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Задержанному собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрать меру пресечения.