За девять месяцев 2021 года частные денежные переводы в Украину превысили $10 млрд

Объем частных переводов в Украину в 2021 году увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

За аналогичный период 2020 года мигранты перевели в Украину $8,63 млрд.

В сентябре сумма частных переводов составила $1,27 млрд, а в сентябре 2020 года – $1,026 млрд.

Таблица: bank.gov.ua

Нацбанк учитывает как официальные, так и неофициальные каналы переводов. За девять месяцев 2021 года по официальным каналам в Украину поступило $5,95 млрд, по неофициальным – $4,39 млрд.

В инфляционном отчете за октябрь НБУ прогнозирует, что в IV квартале 2021 года сумма частных переводов составит $4 млрд, а в целом за год этот показатель достигнет $14,3 млрд.