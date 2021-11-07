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За девять месяцев 2021 года частные денежные переводы в Украину превысили $10 млрд

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Объем частных переводов в Украину в 2021 году увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
Объем частных переводов в Украину в 2021 году увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

За первые девять месяцев 2021 года частные денежные переводы из-за границы в Украину составили $10,34 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

За аналогичный период 2020 года мигранты перевели в Украину $8,63 млрд.

В сентябре сумма частных переводов составила $1,27 млрд, а в сентябре 2020 года – $1,026 млрд.

Таблица: bank.gov.ua
Таблица: bank.gov.ua

Нацбанк учитывает как официальные, так и неофициальные каналы переводов. За девять месяцев 2021 года по официальным каналам в Украину поступило $5,95 млрд, по неофициальным – $4,39 млрд.

В инфляционном отчете за октябрь НБУ прогнозирует, что в IV квартале 2021 года сумма частных переводов составит $4 млрд, а в целом за год этот показатель достигнет $14,3 млрд.

Контекст:

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил $12,121 млрд, это на 1,7% больше, чем в 2019-м, свидетельствуют данные Нацбанка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НБУ, деньги, украинцы, заробитчане
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